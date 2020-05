Presto il toggle per la dark mode sulla OxygenOS

Di OxygenOS si sta parlando molto nelle ultime settimane: la personalizzazione software dell’azienda cinese è di certo tra le migliori (se non la migliore) sul mercato, ma la perfezione non esiste, non è di certo una novità.

Durante una sessione Q&A avvenuta sul forum ufficiale dell’azienda, OnePlus ha ad esempio ammesso una mancanza quasi grossolana, annunciando però di volervi porre rimedio a breve: ci riferiamo alla presenza di un toggle apposito per attivare o disattivare la dark mode che, al momento, può essere controllata soltanto nella voce apposita nel menu Impostazioni, tra le personalizzazioni. Vedremo se tale novità sarà poi accompagnata anche da una pianificazione automatica per l’attivazione che renderebbe la funzionalità ancora più completa.

La novità sarà testata nel canale beta, già da questo mese, e presumibilmente sarà quindi rilasciata in una versione stabile di OxygenOS tra giugno e luglio. Non sarà l’unica modifica: OnePlus ha anche annunciato una nuova interfaccia per il multitasking (in alto troverete un’animazione relativa alla nuova grafica), mentre ci saranno modifiche anche ai livelli audio e alle descrizioni delle icone.

Ricordiamo anche che di recente il produttore ha operato una sorta di “sondaggione” tra i propri utenti, selezionando alcune proposte, come ad esempio l’Always On Display, che verranno implementate nei prossimi mesi (clicca qui per saperne di più).