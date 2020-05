Huawei Y8p è ufficiale: niente GMS ma il prezzo è interessante

Dopo i nuovi modelli di fascia media ufficializzati anche per il mercato italiano (clicca qui per saperne di più), Huawei ha lanciato in sordina un nuovo modello che per il momento è riservato soltanto ad alcuni paesi europei. Parliamo di Huawei Y8p, un mid-range in piena regola che, però, come preventivabile è privo dei servizi Google. Presenti quindi la App Gallery del produttore cinese e gli HMS.

Huawei Y8p si presenta con un display OLED con diagonale da 6.3 pollici e risoluzione in Full HD+, più di preciso da 2.400 x 1.080 px; c’è un notch a goccia con all’interno una selfie-cam da 16 MP, mentre l’ottimizzazione delle cornici frontali è nella norma. Il processore è il Kirin 710F, in questo caso accompagnato da una scheda grafica ARM Mali-G51-MP4, da 4 o 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno.

Sul retro è piazzata una tripla fotocamera posteriore da 48+8+2 MP (l’ultra-grandangolare da 8 MP ha un angolo di visione da 120 gradi), mentre la batteria è da 4.000 mAh. C’è inoltre Android 10 di serie, con personalizzazione EMUI 10.1, mentre non mancano Bluetooth 5.0, NFC jack audio da 3.5 mm, USB di tipo C, GPU Turbo 3.0 e una modalità notte per scattare foto di qualità anche in condizioni di scarsa luce.

Huawei Y8p per il momento è commercializzato in Bielorussia in due colorazioni (Midnight Black e Beathing Crystal) ad un prezzo che corrisponde a circa 245 euro.