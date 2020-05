Vivo iQOO Z1 ufficiale con Dimensity 1000+ e display a 144 Hz

Dopo le numerose indiscrezioni delle ultime settimane, è stato ufficializzato Vivo iQOO Z1: si tratta di uno smartphone che arriva con una scheda tecnica di primo livello e con un paio di peculiarità che di certo lo imporranno all’attenzione degli appassionati. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Il primo punto di forza di Vivo iQOO Z1 è lo schermo che vanta una frequenza d’aggiornamento a 144 Hz; il display è un LCD da 6.57″ in Full HD+ (2.408 x 1.080 px), con supporto HDR 10+ e aspect ratio da 20:9, mentre nell’angolo in alto a destra è piazzato un foro con all’interno una selfie-cam da 16 MP. Non è tutto: fa il suo esordio il nuovo SoC firmato MediaTek, il Dimensity 1000+ con processo produttivo a 7 nm. Il processore è accompagnato da 6 o 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno (UFS 2.1).

Il comparto fotografico è caratterizzato da un triplo sensore posteriore da 48+8+2 MP (il principale è un Sony IMX582), mentre la batteria è da 4.500 mAh e supporta la ricarica rapida a 44 W. C’è inoltre Android 10 out of the box e il sensore per le impronte digitali è piazzato sul frame laterale. Nessuna mancanza sul fronte connettività (USB di tipo C, jack audio da 3.5 mm, Bluetooth 5.1, ecc).

Vivo iQOO Z1 è per il momento disponibile in Cina a 2.198, 2.498 e 2.798 yuan (siamo nell’ordine dei 280, 320 e 360 euro) nelle configurazioni da 6+128, 8+128 e 8+256 GB.