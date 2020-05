Ecco le 5 future funzionalità della OxygenOS già approvate da OnePlus

OnePlus avrà perso lo status di flagship killer, visto che i suoi smartphone hanno ormai lo stesso status di quelli “combattuti” in passato, ma in compenso mantiene un rapporto unico nel suo genere con la sua community. L’azienda cinese è riuscita a crearsi una propria identità anche grazie al continuo scambio di opinioni coi suoi utenti.

L’iniziativa “Ideas”, che è durata due mesi e si è chiusa a fine aprile, è stata così accolta con grande entusiasmo. OnePlus ha chiesto ai suoi fan delle idee, appunto, per migliorare la OxygenOS. Ne sono state scelte 5, a fronte di 15 “rifiuti”: verranno implementate a stretto giro di posta sulle beta della personalizzazione software proprietaria per poi arrivare probabilmente già entro l’anno nelle release stabili.

Spicca la presenza dell‘Always On Display (sviluppo entro giugno e rilascio sulle beta tra agosto e settembre), mentre ci sarà da capire quali saranno le nuove feature per organizzare meglio le app, dopo che è stata approvata la proposta di inserire le cartelle anche nell’app drawer. Si segnala anche il segnale sonoro (non attivo di default) per il completamento della ricarica della batteria, mentre il sensore per le impronte digitali verrà utilizzato anche per accedere alle immagini nascoste in galleria. Infine, anche la modalità Zen sarà rinnovata, con l’aggiunta della funzionalità whitelisting che consentirà di restare produttivi e concentrati più a lungo.