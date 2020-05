Nokia 6.3: svelate le prime informazioni sulla scheda tecnica, il SoC non sarà recente

Dopo il forte calo di vendite registrato nel primo trimestre, il marchio Nokia deve ricostruire la sua gamma di smartphone per tornare a crescere. Tra i progetti in arrivo c’è anche il nuovo Nokia 6.3, dispositivo che andrà ad occupare la fascia medio-bassa del mercato con un prezzo inferiore ai 300 Euro.

Secondo le prime informazioni, il nuovo Nokia 6.3 potrà contare sul SoC Snapdragon 670 o sul 675. In attesa di dettagli più precisi, è chiaro che il chipset che sarà montato dal nuovo mid-range di Nokia non sarà recente anche se il passo in avanti rispetto al Nokia 6.2, che monta lo Snapdragon 636, sarà notevole, sia in termini di performance che di consumo energetico.

A completare le specifiche del nuovo Nokia 6.3 troveremo tre fotocamere posteriori con un sensore principale che, probabilmente, sarà affiancato da un grandangolare e da un sensore per la profondità di campo. Lo smartphone dovrebbe avere un display con notch a goccia. Lo smartphone arriverà sul mercato con Android 10.

Il lancio del nuovo Nokia 6.3 è previsto per il secondo semestre del 2020. Ricordiamo che Nokia dovrebbe avviare le vendite del Nokia 8.3 5G in estate e, nel corso del terzo trimestre dell’anno, presentare anche il mid-range Nokia 7.3 e il top di gamma Nokia 9.3 PureView con SoC Snapdragon 865.