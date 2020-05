Questa potrebbe essere la prima foto dal vivo della Xiaomi Mi Band 5

Non è arrivato il tanto chiacchierato lancio in anticipo rispetto agli ultimi anni, in compenso Xiaomi Mi Band 5 resta costantemente sotto i riflettori. La prossima generazione della smartband più famosa al mondo è già attesissima dagli appassionati. E, diciamolo subito, a sentire le prime indiscrezioni sarà confermata la caratteristica che ha determinato il successo dei precedenti modelli: il prezzo.

Ma andiamo con ordine. Oggi è SlashLeaks ad aver pubblicato quella che potrebbe essere la prima foto dal vivo di Xiaomi Mi Band 5. L’immagine cattura subito l’attenzione grazie soprattutto ad un display che sembra molto più ampio del passato vista la pressoché totale assenza di cornici. Nessun dubbio sullo schermo a colori, ma nel caso in cui la foto in questione non dovesse rivelarsi un fake saremmo di fronte ad un vero gioiellino.

Nelle ultime ore, peraltro, si è parlato anche della funzionalità PAI (Personal Activity Intelligence) in arrivo su Xiaomi Mi Band 5: si tratta di una feature presente sugli indossabili Amazfit e che fornisce dati generici sullo stato di salute analizzando il battito cardiaco nelle varie attività che vengono svolte durante il giorno.

Xiaomi Mi Band 5 arriverà probabilmente col supporto NFC a livello globale (fino ad oggi era limitato alla versione cinese) e dovrebbe costare 179 yuan, al cambio attuale 23 euro. Insomma, in Europa dovremmo comunque restare sotto i 30 euro.