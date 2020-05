LG K61 è ufficiale in Italia con quad-cam posteriore: costa 299,90 euro

Presentato lo scorso febbraio, LG K61 è la punta di diamante della serie “K” in questo 2020. Il medio-gamma è stato ora ufficializzato anche per il mercato italiano: sarà venduto sullo store online dell’azienda coreana e nei principali negozi di elettronica. Intanto, andiamo a scoprirne le caratteristiche.

LG K61 arriva con un display FullVision Eye con diagonale da 6.5 pollici e risoluzione in Full HD+. L’aspect ratio è pari a 19,5:9, spicca la presenza di un foro nell’angolo in alto a sinistra (al suo interno c’è una fotocamera da 16 MP) che però non implica un’ottimizzazione soddisfacente delle cornici frontali.

Il processore è un Helio P35 di MediaTek, accompagnato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB storage interno. Il punto di forza di LG K61 è probabilmente la fotocamera, con quattro sensori piazzati sul posteriore: principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, macro da 2 MP e rilevatore di profondità da 5 MP.

Detto del sensore per le impronte digitali piazzato sul frame laterale, da segnalare l’audio 3D Surround DTS:X, supporto al Bluetooth 5.0, NFC e USB di tipo C. Particolare la scelta di affidarsi ad un tasto fisico per attivare Google Assistant, così come la certificazione militare MIL-STD 810G. La batteria è da 4.000 mAh, fa storcere il naso Android Pie 9 come versione pre-installata del sistema operativo.

LG K61 sarà in vendita a 299,90 euro in Italia.