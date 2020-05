La One UI 2.1 sui Samsung Galaxy S9 già a giugno?

La One UI 2.1, l’ultima versione dell’interfaccia personalizzata firmata Samsung, resta sotto i riflettori: oggi si torna a parlare di un possibile arrivo anche sui top di gamma del 2018 e, in particolare, su Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus.

Prima di entrare nei dettagli, vale la pena ricordare che la scorsa settimana erano emerse indicazioni ufficiali sulla fase di test già partita di One UI 2.1 su Samsung Galaxy Note 9. Come era lecito immaginare, le richieste di informazioni su un arrivo sul “coetaneo” S9 si sono moltiplicate ed è arrivata da un moderatore nel forum ufficiale della casa coreana la conferma che tutti aspettavano.

Stando alla fonte in questione, sia Samsung Galaxy S9 che Galaxy S9 Plus riceveranno la nuova versione della personalizzazione software di Android 10 già a partire da giugno. In un primo momento dovrebbero essere coinvolte le unità in circolazione nel mercato coreano, ma nel giro di qualche settimana l’update dovrebbe poi essere esteso in tutto il mondo.

Resta da capire quali saranno gli “adattamenti” di cui si era parlato già la scorsa settimana: la stessa Samsung aveva parlato di difficoltà hardware per i due flagship del 2018 per accogliere alcune delle novità più importanti (soprattutto quelle che riguardano la fotocamera anteriore) che abbiamo visto sui Galaxy S20. Di certo arriveranno funzionalità più semplici sul piano software, come ad esempio Music Share e Quick Share.

