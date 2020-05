POCO F2: evento di lancio fissato per il 12 maggio, ecco le novità in arrivo

POCO ha confermato in via ufficiale che il prossimo 12 maggio si svolgerà un evento di lancio globale che vedrà protagonista la nuova gamma POCO F2, erede dell’oramai storico POCO F1 (noto anche come Pocophone F1) che circa due anni fa arrivò sul mercato con un SoC da top di gamma (lo Snapdragon 845) ed un prezzo da mid-range.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali in merito alle novità che verranno presentate ma, come abbiamo visto ieri, il nuovo POCO F2 Pro non ha praticamente più segreti. Lo smartphone è stato inserito nel listino di Gearbest confermando così i rumors delle score settimane. Il nuovo POCO F2 Pro sarà un rebrand del Redmi K30 Pro, il top di gamma di Redmi, con Snapdragon 865 e display senza notch e foro ma con fotocamera a scomparsa.

Al momento, invece, non ci indicazioni in merito ad un possibile POCO F2 (non Pro) che potrebbe derivare dal Redmi K30 (disponibile in Cina in due versioni, una con Snapdragon 730G ed una con Snapdragon 765G e supporto al 5G). Appuntamento alla prossima settimana per tutte le novità legate al ritorno sul mercato del brand POCO. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.