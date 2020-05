POCO F2 Pro è pronto al debutto, sarà un rebrand del Redmi K30 Pro

In attesa di un’imminente presentazione ufficiale, il nuovo POCO F2 Pro, smartphone che segna il ritorno sul mercato del brand POCO di Xiaomi, è già comparso in alcuni e-commerce, come ad esempio il noto Gearbest che linkiamo in fonte. L’unica immagine presente sullo store, che riportiamo in testa all’articolo, ci conferma lo stretto legame tra il futuro POCO F2 Pro e il Redmi K30 Pro, il top di gamma di Redmi presentato in Cina alcune settimane fa.

Il nuovo POCO F2 Pro avrà un display senza foro e notch in quanto potrà contare sulla fotocamera anteriore a scomparsa. Di fatto, lo smartphone sarà un rebranding del Redmi K30 Pro e potrà quindi contare su di un display da 6.67 pollici di diagonale (con tecnologia LCD, refresh rate a 60 Hz e risoluzione Full HD+) e sul SoC Qualcomm Snapdragon 865.

Stando ai dati riportati da Gearbest, il nuovo POCO F2 Pro arriverà sul mercato con 6 GB di RAM e 128 GB di storage ma potrebbero essere disponibili diverse altre varianti. A completare le specifiche tecniche dovrebbe esserci una batteria da 4.700 mAh e una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel, sensore grandangolare da 13 Megapixel, teleobiettivo da 8 Megapixel con zoom 3x e sensore macro da 5 Megapixel.

Maggiori dettagli sul nuovo POCO F2 Pro arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni.