Alcatel 3X 2020 è ufficiale (anche in Italia): costerà 169 euro

E’ stato ufficializzato, anche per il mercato italiano, Alcatel 3X 2020: si tratta della versione attualizzata del 3X che fu lanciato a settembre dello scorso anno e arriva in due varianti. In Italia sarà commercializzata soltanto quella da 4 GB di memoria RAM + 64 GB di storage interno che differisce da quella con 6+128 GB per la configurazione del comparto fotografico.

Sulla variante nostrana, infatti, è prevista una quad-cam posteriore da 16+5+2+2 MP (principale-ultra grandangolare, macro e profondità, il tutto con selfie-cam da 8 MP) mentre nell’altro modello cambia il sensore principale sul retro (da 48 MP) e la fotocamera anteriore (da 13 MP).

Non ci sono ulteriori differenze nella scheda tecnica. Alcatel 3X 2020 si presenta con un display IPS con diagonale da 6.52 pollici e risoluzione in HD+ (più di preciso 1.500 x 720 px). Lo schermo è caratterizzato da un notch a goccia che porta il rapporto screen to body all’89,04%.

Sotto il cofano trova spazio l’Helio P22 di MediaTek con CPU a otto core, mentre il sensore per le impronte digitali è situato sulla scocca posteriore. Nessuna mancanza sul fronte connettività (Bluetooth 5.0, USB di tipo C, jack audio da 3.5 mm), mentre la batteria da 5.000 mAh può essere di certo considerata come uno dei punti forti di questo smartphone.

Alcatel 3X 2020 arriva con Android 10 a bordo, nelle colorazioni Jewelry Green e Jewelry Black e costerà 169 euro. Disponibilità a partire dal 25 giugno.