Asus Rog Phone 3 compare in un video leak: confermate alcune specifiche

Il leak del giorno è probabilmente quello che vede protagonista Asus Rog Phone 3, nuova generazione della linea dedicata al gaming dell’azienda taiwanese. Il top di gamma è apparso in un breve filmato, confermando alcune peculiarità dal punto di vista estetico. Non solo: nel tweet di “accompagnamento”, l’account TechDroider ha anche fatto cenno ad alcune specifiche della scheda tecnica che si preannuncia come sempre di assoluto livello.

Nel video in questione (per comodità lo abbiamo incorporato a fine articolo da YouTube), viene confermata la presenza di LED RGB sul retro, mentre il frontale vede la conferma della cornice superiore all’interno della quale sarà incorporata la fotocamera anteriore oltre agli speaker stereo fondamentali per uno smartphone da gaming.

La fonte fa riferimento anche alla possibilità di vedere una frequenza d’aggiornamento a 144 Hz per il display pronosticato da 6.59 pollici e con risoluzione in Full HD+. La tripla fotocamera che si scorge nel video di cui sopra sarà “capitanata” inoltre da un sensore principale da 64 MP, mentre ci sono francamente pochi dubbi sulla presenza a bordo di uno Snapdragon 865 firmato Qualcomm. Occhio anche alla batteria: TechDroider segnala una capacità addirittura da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 W. Le premesse non sono davvero male…