Honor 30 Lite con Dimensity 820 a bordo?

Torniamo ad occuparci di Honor 30 Lite, smartphone che ha già ricevuto la certificazione TENAA e che, pertanto, dovrebbe essere molto vicino al lancio sul mercato. Oggi la versione economica del recente top di gamma è protagonista di un interessante leak che ribalta alcune indiscrezioni trapelate in passato e relative all’hardware montato.

Più in particolare ci riferiamo al SoC: mentre in molti ipotizzano la presenza a bordo del nuovo Kirin 820, in realtà la scelta del produttore cinese potrebbe cadere su un Dimensity 820 (o 800), chip firmato MediaTek che sta raccogliendo sempre più consensi tra gli addetti ai lavori.

Il leak in questione, che fa riferimento allo smartphone con nome in codice “Maxwell“, conferma non solo il supporto alla connettività 5G ma anche la presenza di una tripla fotocamera posteriore. Fotocamera che conterà su un sensore principale da 48 MP (f/1.8) da un grandangolare da 8 MP e un rilevatore di profondità da 2 MP.

Qualche informazione è trapelata anche sul prezzo (tenendo presente il cambio attuale con lo yuan dovremmo trovarci attorno ai 200 euro), mentre vale la pena ricordare che la già citata certificazione TENAA aveva anticipato il display AMOLED da 6.3″ (in Full HD+, con aspect ratio 20:9) e due colorazioni previste per il lancio, nera e verde.