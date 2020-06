Moto G7 Play, parte il roll out di Android 10!

Gran bella notizia per tutti i possessori di Motorola Moto G7 Play, un entry-level lanciato sul finire dello scorso anno e che si contraddistingue per un buon rapporto qualità-prezzo. Ebbene, stando alle prime informazioni che arrivano dal Brasile, paese in cui la casa alata raccoglie numerosi consensi, sarebbe partito il rilascio della versione stabile di Android 10.

Il primo major update per questo device è quindi atteso anche in Europa: dovesse essere confermato il roll out in Brasile, non ci sarà da aspettare troppo tempo prima dello sbarco nel Vecchio Continente. A tal proposito, vale la pena ricordare che gli altri due modelli della serie, lo “standard” e il “Plus”, hanno già ricevuto Android 10, poco più di un mese fa. Per completezza d’informazioni, la build in questione è la QPY30.52-22 (la versione software potrebbe comunque variare in altri mercati).

Per chi non lo ricordasse, ricapitoliamo i punti salienti della scheda tecnica di Motorola Moto G7 Play: display da 5.7″ in HD+, Snapdragon 632 con 2 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno (espandibili tramite micro SD), fotocamere da 13 e 8 MP (rispettivamente quella posteriore e anteriore) e batteria da 3.000 mAh. Lo smartphone può essere acquistato ad un ottimo prezzo su Amazon Italia, ecco il link: Motorola moto g⁷ play 14,5 cm (5.7") 2 GB 32 GB Doppia SIM 4G Indaco 3000 mAh