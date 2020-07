I migliori smartphone per giocare e i migliori titoli da testare nell’estate 2020

Quali sono i migliori smartphone da gaming dell’anno? In vista delle vacanze da passare sotto l’ombrellone, accarezzati dalla brezza marina, gli utenti stanno iniziando ad interessarsi a quei modelli di cellulari più performativi in tema di gioco e prestazioni.

Passiamo quindi in rassegna le marche e i modelli che hanno ricevuto per l’estate 2020 il bollino blu.

Il videogiocatore esperto ha esigenze ben definite. Sa ad esempio che l’hardware e quindi la potenza di processore di un modello sono aspetti essenziali da ponderare prima di effettuare la scelta. Anche lo schermo però, e la capacità di refresh, non sono da meno.

Alcuni già sbarcati in Italia, altri in arrivo a breve, setacciando blog e chat di game lovers abbiamo stilato una lista dei modelli con maggiori prestazioni: svettanno subito Samsung Galaxy Note 20 e ovviamente il futuribile iPhone 12, poi OnePlus 8 Pro e Nubia Red Magic 5G e, infine, ultimo ma non ultimo Black Shark 3.

Ecco svelata senza troppi preamboli la top five dell’anno dei migliori gaming phone.

I produttori infatti li hanno concepiti pensando proprio agli appassionati di giochi, considerando che 4 utenti su 5 giocano online almeno una volta al mese. Certo le prestazioni della camera, la linea estetica e la durata della batteria non sono state messe in secondo piano. Ma quanto a capacità performativa in ambiente di gioco loro sono al top.

Quelli con sistema Android sono gli ideali per una partita a Drop Wizard o Table Top Racing: World Tour dove le corse con le “tiny cars” stanno facendo impazzire mezzo mondo. Per chi ama un genere più noir, per non dire agghiacciante, consigliamo Typoman Mobile. Infine, per gli appassionati dei “rompicapo” il suggerimento è di testare sul proprio smartphone Dropwords 2.

I titoli ovviamente abbondano anche per i fanatici della melina: andiamo dai tunnel perpetui di Octagon 2 all’estetica steampunk dei topolini di Maze Machina ; ovviamente tra le proposte ad hoc non può mancare Reigns: Game of Thrones che certo non ha bisogno di presentazioni.

Fatto il doveroso excursus nel game world differenziato per sistemi operativi, sappiamo tutti che esistono titoli e giochi disponibili su portali che non hanno bisogno di download e che offrono grandi momenti di svago direttamente on line sia per iPhone che per Android essendo ottimizzati per entrambi. Inevitabile citare i gettonatissimi casinò online, passione più dei gambler che dei gamer. Anche qui la lista sarebbe interminabile ma, rifacendoci alle recensioni, tra i migliori dell’anno segnaliamo senza esitazione il brand Betnero: eSports, casinò live, slot, virtual game e anche ippica. Sempre da device, compatibile con ogni OS e sempre senza download. Anche l’offerta per i nostalgici è più che generosa, qui andiamo dal Tetris in tutte le salse, agli storici Pacman nelle svariate declinazioni, fino ai labirinti, i solitari e gli intramontabili spara spara.

Viste le marche, i modelli e le numerose offerte, ai game lovers questa estate resta solo l’imbarazzo della scelta.