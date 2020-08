Il prezzo delle azioni Apple supera ufficialmente il segno di $ 400

il prezzo delle azioni di Apple ha ufficialmente superato i $ 400 nel trading regolare oggi, aumentando di oltre il 5% a circa $ 406.

Il prezzo delle azioni di Apple è salito sopra i $ 400 ieri dopo il rilascio degli utili, , è considerato ufficiale come il massimo raggiungimento di tutti i tempi (Per Apple).

Le azioni di Apple sono scese a $ 224 alla fine di marzo a causa delle preoccupazioni sollevate dalla crisi sanitaria globale, ma da allora hanno registrato una ripresa forte e costante, aumentando dell’80% negli ultimi quattro mesi. Molte altre grandi aziende tecnologiche hanno sperimentato aumenti simili, tra cui Amazon, Microsoft e Google Parent Alphabet.

Come parte del rilascio degli utili di ieri, Apple ha anche annunciato che avvierà una divisione delle sue azioni alla fine di agosto.

La mossa farà scendere il prezzo di una singola azione del titolo della società a circa $ 100, prima di tenere conto di eventuali variazioni di prezzo tra oggi e la data effettiva per la scissione. Gli attuali proprietari di azioni Apple riceveranno tre quote aggiuntive per ciascuna azione di loro proprietà.