Apple è stato il marchio di smartphone in più rapida crescita in Cina nel secondo trimestre, sostenuto dalle forti vendite di iPhone SE

L’iPhone di Apple è stato il marchio di smartphone in più rapida crescita in Cina nel secondo trimestre, secondo i dati pubblicati da Counterpoint Research.

Dal declino del mercato nel Q1 a seguito della crisi globale della salute, Apple è cresciuta del 32% anno su anno grazie alla continua popolarità della sua gamma di iPhone 11 e ai forti sconti in un festival dello shopping annuale a cui Apple solitamente non partecipa.

Anche il nuovo iPhone SE di quest’anno è entrato tra i primi tre iPhone più venduti nel trimestre, rispecchiando le prestazioni del dispositivo più economico negli Stati Uniti nello stesso trimestre.

L’inversione delle fortune di Apple in Cina è particolarmente impressionante dato che ha visto un crollo di quasi il 60% nelle vendite di iPhone a febbraio rispetto all’anno precedente, spostando meno di 500.000 telefoni in tutto il paese.

L’aumento delle vendite di “iPhone” nel secondo trimestre arriva in un calo del 17% su base annua delle vendite complessive di smartphone in Cina. Inoltre, un terzo delle vendite totali di smartphone nel trimestre sono state dispositivi 5G, che è la più alta adozione del 5G al mondo e fa ben sperare per la gamma 5G “iPhone 12” di Apple, prevista per questo autunno.