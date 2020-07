WhatsApp testa la possibilità di collegare un account a un massimo di quattro dispositivi

Sembra che WhatsApp stia testando la possibilità di utilizzare lo stesso account utente su più dispositivi.

Secondo WABetaInfo, l’ultima versione della beta di WhatsApp per Android include suggerimenti che WhatsApp sta testando la possibilità di un massimo di quattro dispositivi, inclusi computer Mac aggiuntivi.

Il rumors aggiunge che WhatsApp potrebbe anche consentire agli utenti di inviare codici di verifica per accedere al proprio account su un telefono aggiuntivo, anche se non è chiaro come funzionerebbe dal punto di vista della sicurezza.

Allo stato attuale, WhatsApp richiede un numero di telefono per collegarsi a un iPhone e, sebbene sia possibile utilizzare quel dispositivo per collegarsi a un’app desktop o al Web, non è possibile utilizzare lo stesso account su un altro telefono senza trasferire il numero, quindi se perdi il tuo numero, perdi il tuo account WhatsApp.

Ciò potrebbe presto cambiare, tuttavia, in base agli screenshot condivisi da WABetaInfo, che mostrano che l’interfaccia dei dispositivi collegati in fase di test è simile al modo in cui gli utenti attualmente collegano il proprio account a WhatsApp per Web.