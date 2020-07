Instagram mira ad attirare gli sviluppatpri di TikTok con il denaro

Instagram sta cercando di dare il via al suo nuovo servizio facendo offerte redditizie ai famosi creatori di TikTok con milioni di follower.

Il lancio del prossimo mese, Reels è la risposta di Instagram ai video clip di TikTok.

Si parla di incentivi di “centinaia di migliaia di dollari“, con pagamenti più alti per i creatori che si impegnano a pubblicare i loro video esclusivamente su Reels.

Per i creatori che si rifiutano di pubblicare esclusivamente su Reels, Instagram ha chiesto di pubblicare i loro video su Reels prima di pubblicarli su altre piattaforme.

I famosi creatori di TikTok sono stati conosciuti per essere oggetto di pagamenti da parte di grandi aziende per utilizzare canzoni specifiche, indossare abiti firmati e promuovere prodotti nei loro video, al fine di raggiungere un vasto pubblico.

Instagram ha “avvicinato una vasta gamma di creatori in diversi paesi in cui è attualmente in fase di test”, ha detto un portavoce della compagnia.

“Rimaniamo impegnati a investire sia nei nostri creatori che nella loro esperienza”.

Instagram si sta offrendo di coprire i costi di produzione dei propri video e, secondo quanto riferito, ha utilizzato accordi di non divulgazione per dissuadere i creatori dalla condivisione dei termini delle potenziali offerte.

La scorsa settimana, TikTok ha annunciato un fondo da $ 200 milioni per contrastare la spinta di Instagram, destinato ad aiutare i creatori sulla piattaforma a “realizzare guadagni aggiuntivi che aiutano a premiare la cura e la dedizione che mettono in contatto creativo con un pubblico che si ispira alle loro idee”.

Dopo l’annuncio di Reels all’inizio di questo mese, la notizia degli incentivi finanziari per i creatori è la conferma che Instagram si sta preparando per competere direttamente con TikTok.

Ad aprile, YouTube ha annunciato “Shorts”, un nuovo servizio che replicherà anche il breve formato video per competere con TikTok.

TikTok, di proprietà della capogruppo ByteDance, ha visto un crescente controllo globale nelle ultime settimane sulle preoccupazioni relative alla sicurezza e alla privacy legate alle sue radici cinesi.

Il lancio di Reels è previsto negli Stati Uniti e in molti altri paesi il prossimo mese, con numerosi “post esclusivi” di creatori di spicco.