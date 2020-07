Cos’è l’easy cloud server

Qualora tu sia uno sviluppatore web e sia sempre alla ricerca di un servizio che sia in grado di rendere più facile e veloce il tuo lavoro, migliorandone la qualità e consentendoti di ottenere risultati migliori in tempi decisamente più brevi, molto probabilmente sei in realtà alla ricerca di Easy Cloud di Seeweb.

Cos’è Easy Cloud Server

Easy Cloud Server è una piattaforma che mette a disposizione di chi la utilizza una console attraverso la quale si ha la costante possibilità di creare in modo facile ed estremamente intuitivo uno o più server. Questa è una necessità che hanno soprattutto gli sviluppatori che sono costretti a seguire contemporaneamente una moltitudine di progetti, creando ed eliminando istanze con estrema rapidità e facilità. Easy Cloud Server è quindi, in sostanza, una tipologia di cloud molto flessibile realizzata in modo specifico per gli sviluppatori.

Quali sono i vantaggi dell’Easy Cloud Server

Se ci si chiede quali siano i vantaggi che l’utilizzo di Easy Cloud Server porta agli sviluppatori che utilizzano questa piattaforma, la risposta non è una sola: i tempi di attivazione si accorciano in modo determinante grazie alla costante possibilità di creare, modificare o distruggere le istanze a proprio piacimento in qualsiasi istante e ogni volta che se ne riscontri la necessità, pagando solo le ore di effettivo utilizzo. Easy Cloud offre la possibilità di installare la propria macchina virtuale in tantissime regioni sparse per il mondo e di attivare in brevissimo tempo VPS sia in ambiente Windows che in ambiente Linux. È possibile utilizzare questa funzione agendo su un pannello di controllo dal quale poi lo sviluppatore potrà monitorare in tempo reale i progressi e gli sviluppi del proprio lavoro. La console inoltre permetterà di creare immagini, realizzare dei backup periodici (cosa che, inutile stare qui a sottolineare, è sempre decisamente consigliata) e prevenire o intervenire tempestivamente su qualsiasi problema di sicurezza possa essere insorto.

Differenze fra la versione Linux e quella Windows

Nella versione Linux si ha la possibilità di creare macchine virtuali partendo da una versione base con un giga di ram, 1 Core e 20 giga di disco, fino a poter raggiungere macchine con 24 giga di RAM, 12 Core e 400 giga di disco. Per ciò che concerne invece la versione Windows, è possibile partire da una base che prevede un minimo di 2 giga di RAM, 2 Core e 40 giga di disco per poi raggiungere 24 giga di RAM, 12 Core e 400 giga di disco.