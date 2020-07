Samsung mostra 5 dispositivi nel primo Trailer

Samsung ha appena rilasciato il primo trailer di Unpacked e mostra tutti e cinque i dispositivi che saranno annunciati all’evento la prossima settimana.

Ciò include Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Tab S7, Galaxy Buds Live e Galaxy Watch 3.

Ora, se ricordi, la scorsa settimana il capo del cellulare di Samsung ha dichiarato che ci sarebbero stati “cinque dispositivi” annunciati da Unpacked.

E dove Samsung ha annunciato il Galaxy Z Flip 5G la scorsa settimana, questo potrebbe essere tutto ciò che vedremo su Unpacked la prossima settimana.

Per la prima volta, Samsung potrebbe rilasciare tutti e cinque i dispositivi in un colore bronzo. Come possiamo vedere le sagome di tutti e cinque i dispositivi che sembrano essere in bronzo. Normalmente ogni dispositivo è disponibile in bianco e nero.

Ma questo è destinato ad essere un evento piuttosto eccitante. In genere non riceviamo così tanti dispositivi annunciati contemporaneamente, nemmeno da Samsung.