Come gli smartphone sono diventati la piattaforma di gaming più popolare?

I telefonini, da grossi dispositivi con schermo piccolo, tastierino numerico e antenna, dopo oltre 50 anni dalla loro prima apparizione sul mercato, sono cambiati nettamente. Oggi, si parla di dispositivi intelligenti, da cui deriva il nome smartphone, in grado di compiere operazioni molto più avanzate di semplice telefonate. Una di queste è permettere l’utilizzo di videogiochi, in modo tanto efficiente che gli smartphone sono diventati la piattaforma di gaming più popolare.

Se un ventennio fa ci avessero detto che avremmo potuto utilizzare giochi graficamente e funzionalmente complessi come Fortnite, PUBG o simili direttamente su un dispositivo portatile con uno schermo touch da 5-6 pollici, tutti avremmo pensato si trattasse di un follia irrealizzabile. Oggi, ciò che sembrava impossibile è diventato realtà, tanto che quando si parla di videogiochi e gaming, gli smartphone hanno un ruolo di spicco, scelti da 1,6 miliardi di utilizzatori.

Perché gli smartphone sono così tanto popolari per giocare?

Il motivo di tale popolarità risiede senza dubbio nella comodità di utilizzo. Avere il gioco sempre a portata di mano, a prescindere che ci si trovi in autobus, in ufficio o in giro per strada, favorisce una maggiore versatilità. Certo, qualcuno potrebbe dire che già le console portatili come quelle prodotte da Nintendo e Sony era in grado di soddisfare le esigenze di gioco in movimento.

Nonostante ciò, gli smartphone vincono sotto ogni aspetto per le altre operazioni che permettono di effettuare mentre si gioca. A differenza di una console portatile, letteralmente cliccando su un pulsante, permettono di passare ad altre attività come messaggi, email, navigazione su internet, e ovviamente chiamate. In questo senso, riescono a rivolgersi a un pubblico più ampio. A prescindere dall’età e dalla posizione lavorativa, tutti possiedono uno smartphone e il passo per utilizzarlo come piattaforma di gaming è breve.

Giochi più utilizzati da smartphone: slot e casinò

Come detto in precedenza, gli smartphone hanno conquistato il mondo dei videogiochi. È interessante parlare anche di quali sono i videogiochi più utilizzati da smartphone. In generale, i dispositivi si prestano a tutti i tipi di giochi, tuttavia, alcuni hanno conquistato maggiormente gli utilizzatori e registrano dei numeri decisamente più elevati di altri. Tra questi spiccano i giochi da casinò.

I giochi come tavoli di poker, roulette e slot machine, occupano una fetta importante del gaming da smartphone. Solo parlando di slot machine, statisticamente il 46% della popolazione fa uso di questi giochi, sia in locali fisici tradizionali, ma soprattutto direttamente online e da smartphone. Per chi fosse interessato all’argomento, è possibile cliccare qui per saperne di più sulla storia delle slot machine in Italia.

Giochi più utilizzati da smartphone: sparatutto e strategia

Altra fetta importante di mercato è occupata da giochi sparatutto, soprattutto in formato battle royale, proprio come Fortnite. La popolarità è così tanto elevata che stanno nascendo anche dei veri campionati e tornei mondiali, con eventi in diretta e premi da centinaia di migliaia di euro.

Infine, non si possono non citare i giochi di strategia MOBA come Clash of Clans. Il mercato è particolarmente attivo in Asia, tuttavia, i numeri sono elevati anche nel resto del mondo.

Perché usare uno smartphone come piattaforma di gaming?

Se qualcuno avesse ancora dei dubbi sui motivi per cui optare per questo dispositivo come piattaforma di gaming, ecco alcuni vantaggi del giocare da smartphone, rispetto ad altri dispositivi, motivi anche della tanta popolarità degli stessi:

Mobilità . Il primo vantaggio, banale, è l’utilizzo in movimento. Sono i pochi i dispositivi performanti che permettono di giocare in qualsiasi luogo ci si trovi, anche connessi alla rete. Inoltre, proprio la possibilità di usufruire della rete dati per giocare online, è ciò che rende gli smartphone estremamente efficienti in questo senso.

. Il primo vantaggio, banale, è l’utilizzo in movimento. Sono i pochi i dispositivi performanti che permettono di giocare in qualsiasi luogo ci si trovi, anche connessi alla rete. Inoltre, proprio la possibilità di usufruire della rete dati per giocare online, è ciò che rende gli smartphone estremamente efficienti in questo senso. Versatilità . Come accennato in precedenza, coloro che sono impegnati in tante altre attività e hanno sempre bisogno di tenere d’occhio email, messaggi e chiamate, non potrebbero scegliere un dispositivo migliore del proprio telefono per giocare. In questo modo, è possibile unire l’utile al dilettevole.

. Come accennato in precedenza, coloro che sono impegnati in tante altre attività e hanno sempre bisogno di tenere d’occhio email, messaggi e chiamate, non potrebbero scegliere un dispositivo migliore del proprio telefono per giocare. In questo modo, è possibile unire l’utile al dilettevole. Prezzo. Grazie alle tante funzioni incluse, potrebbe essere più conveniente in termini di prezzo acquistare uno smartphone performante rispetto a una console di gioco. La spesa per un telefono può essere ammortizzata dal fatto che il device non viene usato solo per giocare, ma anche per altre operazioni quotidiane.

Ricapitolando, oggi gli smartphone sono diventati la piattaforma di gaming più popolare e i numeri continuano a crescere a dismisura, fatto che non sorprende dati i tanti vantaggi offerti da questi device. Sarà interessante capire come si evolverà il mercato nei prossimi anni e cosa riserverà il futuro per il mondo dei videogiochi da mobile.