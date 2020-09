Redmi Note 9 tra le offerte Amazon di oggi: che risparmio!

Tra le offerte Amazon di oggi c’è sicuramente uno smartphone che vale la pena di menzionare: stiamo parlando di Redmi Note 9, dispositivo di fascia bassa davvero interessante.

Si tratta di un device che ha come caratteristiche principali il DotDisplay FHD+ notchless da 6,53 “, un processore MTK Helio G85 con una frequenza fino a 2,0 GHz e un reparto fotografico che può vantare una fotocamera quadrupla AI con un sensore primario da 48 MP.

Non è finita qui: una nota a parte merita la batteria di questo terminale, che può contare su ben 5020 mAh. L’autonomia non è certo un problema, dunque. Redmi Note 9 si carica tramite USB Tipo C e supporta una ricarica rapida fino a 18W.

La versione proposta in promozione da Amazon è quella con 4 GB di RAM e ben 128 GB di memoria interna. Il tutto al prezzo di 184 euro: a queste cifre, diventa sicuramente un best buy!

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Redmi Note 9 al prezzo scontato di 184 euro.