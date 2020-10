Offerte Amazon di oggi: ecco Acer Chromebook 514

Tra le offerte Amazon di oggi segnaliamo la presenza di un ottimo Acer Chromebook 514 proposto in sconto solo per poche ore. Si tratta di un notebook con display da 14″ di tipo IPS, con risoluzione Full HD, molto luminoso e dotato di copertura in Corning Gorilla Glass.

A livello di prestazioni, può contare su un processore Intel Pentium quad-core N4200 abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Possiede inoltre una scheda grafica Intel HD 505.

Ottima anche la batteria, che consente di avere un’autonomia fino a 12 ore, quindi risulta un dispositivo perfetto per un’intera giornata di lavoro.

Oltre ad un design molto elegante e a performance di alto livello, questo notebook stupisce anche per la sua comodità: è trasportabile davvero ovunque, anche e soprattutto grazie alle sue dimensioni. Infatti è più piccolo di un foglio A4 e pesa solo 1,4 kg.

Arriviamo adesso al prezzo: solo per poche ore il prezzo di Chromebook 514 è di 399 euro, anzichè 479 euro. Un bel risparmio dunque.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Acer Chromebook 514 al prezzo scontato di 399 euro.