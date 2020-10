Offerte Amazon di oggi: Soundbar Yamaha YAS-109 in forte sconto

Tra le offerte Amazon di oggi che meritano indubbiamente di essere segnalate c’è questo sconto proposto su Soundbar Yamaha Yas-109. Si tratta di un dispositivo pensato appositamente per offrire il meglio per ciò che concerne l’home cinema.

Al suo interno integra funzioni e e tecnologie davvero notevoli, tra cui il sistema DTS Virtual:X, un suono surround 3D potente e avvolgente e la tecnologia “Clear Voice” per il controllo del volume dei dialoghi.

Il prodotto in questione è particolarmente indicato anche per i videogiocatori, è compatibile con il controllo vocale Alexa e con l’app SoundBar Controller. Grazie a quest’ultima, potrai gestire con semplicità il suono, i controlli per lo streaming video e musicale e diverse altre impostazioni.

Interessante anche il fatto che abbia il Bluetooth: Soundbar Yamaha Yas-109 può infatti essere utilizzata anche per lo streaming musicale in wireless dai tuoi device. Quindi risulta ideale anche quando la TV è spenta.

Veniamo alla promozione proposta da Amazon in queste ore: Soundbar Yamaha Yas-109 ora costa 178,99 euro anzichè 249 euro. Un risparmio notevole.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Soundbar Yamaha Yas-109 al prezzo scontato di 178,99 euro.