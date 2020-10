Offerte Amazon del giorno: ecco Oppo Find X2

Tra le offerte Amazon del giorno presenti all’interno dell’e-commerce registriamo uno sconto interessante applicato a Oppo Find X2. Si tratta di uno smartphone mid range che strizza l’occhio ai top di gamma del mercato.

Stiamo parlando di un device che monta un display 6.5” AMOLED e un processore Qualcomm Snapdragon 765G con 5G integrato. Dunque, prestazioni di alto livello e schermo molto luminoso.

Notevole anche il reparto fotocamera, composto da una camera posteriore con sensore principale da 48 megapixel + teleobiettivo 13 Megapixel + grandangolo 8 Megapixel e infine obiettivo monocromatico da 2 Megapixel. Ottimo anche lo zoom da 5X. Le foto notturne vengono molto bene.

I video possono contare sulla tecnologia Ultra Steady Video 2.0. La versione qui proposta ha 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno, mentre per quanto riguarda l’autonomia abbiamo un’ampia batteria da 4025 mAh.

Veniamo al prezzo: in questo momento Oppo Find X2 è proposto al prezzo di 570 euro anzichè 643 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Oppo Find X2 al prezzo scontato di 570 euro.