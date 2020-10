Offerte Amazon di oggi: c’è una action cam top in forte sconto!

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Yarber Action Cam proposta ad un prezzo ribassato davvero notevole. Si tratta di una delle action cam più interessanti presenti sul mercato.

Le caratteristiche tecniche principali di Yarber sono le seguenti: foto professionali scattate a 8K / 15fps, 4K, 60fps e 20MP, sensori più veloci, nessun ritardo dell’otturatore e buone prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione che assicurano una migliore risoluzione di video e immagini.

Presente inoltre la stabilizzazione dell’immagine EIS, che mantiene immagini stabili e fluide. La riproduzione dei colori è ottima, anche al buio. Ci sono sei modalità di scatto: time lapse, fotografia a tempo, scatto continuo, ingresso loop, ecc.

C’è l’impemeabilità fino a 40 metri di profondità, quindi è l’ideale per sport acquatici come nuoto, immersioni, surf ecc. Monta due batterie ricaricabili da 1050 mAh.

Per quanto riguarda il prezzo, in questo momento il modello Yarber è venduto alla cifra di 108 euro anzichè 150 euro. Un bel risparmio!

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Yarber action cam al prezzo scontato di 108 euro.