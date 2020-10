Black Friday in anticipo Amazon: tutte le offerte

Hai sentito del Black Friday in anticipo Amazon? No? Beh, ci siamo qui a noi a darti tutte le info! In sintesi, quest’anno non ci sarà solo la giornata/settimana del venerdì nero, dal momento che il periodo di sconti inizia oggi!

Le offerte sui migliori prodotti hi-tech partono proprio oggi e andranno avanti per 24 giorni, non stop! Dal 26 ottobre al 19 novembre potrai approfittare di una serie di interessanti promozioni, così potrai acquistare al prezzo minore possibile i prodotti di cui hai bisogno.

Ti ricordiamo che tra le offerte del momento ci sono anche quelle a tempo delle quali puoi approfittare solo per pochi attimi: per questo ti consigliamo di seguire Webtrek, perchè ti daremo sempre una panoramica delle migliori offerte disponibili in un preciso momento.

Ad esempio, oggi – giorno di partenza ufficiale di questo Black Friday a sorpresa – ti consigliamo innanzitutto questa stupenda fotocamera Sony compatta scontatissima. La trovi nel link di seguito:

Molto interessante anche il mouse Corsair M55 Pro, perfetto per il gaming. Lo puoi acquistare con un risparmio netto di 15 euro al link che ti forniamo qui di sotto:

E queste sono solo due promozioni: continua a seguirci per rimanere aggiornato sulle migliori offerte per questo Black Friday in anticipo.