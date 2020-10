OnePlus offerte su Amazon: il Prime Day non è ancora finito!

Tra le offerte Amazon presenti in queste ore di Prime Day, alcune tra le più interessanti riguardano senza dubbio alcuni smartphone di OnePlus.

In particolare, sono proposti in sconto OnePlus 7T e OnePlus 8 Pro. Il primo è un device con display AMOLED da 6,5″, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, oltre ad una batteria da 3800 mAh. A livello fotografico, presente una tripla camera con sensore principale da 48 Megapixel.

Il secondo modello è invece uno degli smartphone più recenti lanciati dal brand cinese, e questa versione può contare su 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il display Fluid AMOLED è leggermente più grande del 7T, visto che arriva a 6,78″. La fotocamera è quadrupla, con sensore principale da 48 Megapixel.

Veniamo ai prezzi: solo per queste ore di Prime Day OnePlus 7T è proposto al prezzo di 499 euro, mentre OnePlus 8 Pro alla cifra di 699 euro. Un risparmio in entrambi i casi notevole.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco i due modelli in questione, con link diretto alle promozioni: