Xiaomi Mi 10T Lite in offerta su Amazon: ecco lo sconto

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Xiaomi Mi 10T Lite in sconto. Si tratta di uno smartphone con DotDisplay 6,67″ FHD+ con processore Snapdragon 750G e batteria da 4820 mAh.

La versione proposta da Amazon in queste ore è quella da 6 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Ottima anche la quad camera con sensore principale da 64 Megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G.

Il telefono in questione non è ancora uscito, tuttavia è preordinabile in questo momento al prezzo di 249 euro anzichè 279 euro. Quindi 30 euro di risparmio netto su un device non ancora disponibile, niente male insomma!

Davvero interessante e notevole questa offerta su uno degli smartphone più attesi di questo fine 2020. Xiaomi Mi 10T Lite è la versione più economica della serie che il colosso cinese ha presentato a fine settembre.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Xiaomi Mi 10T Lite al prezzo scontato di 249 euro.