Samsung Galaxy Watch Active 2 in offerta su Amazon

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo la presenza di uno sconto molto interessante su Samsung Galaxy Watch Active 2.

Presenta un display AMOLED da 360×360 pixel da 1,1 pollici, monta un chip dual core Exynos 9110 accompagnato da 768 MB di RAM e 4 GB di storage interno.

A livello di connettività c’è il Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS e NFC. La batteria è da 236 mAh e il sistema operativo è Tizen 4.0.0.3. Molto interessanti alcune funzioni che Galaxy Watch Active 2 integra: resiste fino a 50 metri sott’acqua, rileva frequenza cardiaca, con tanto di notifiche se si riscontrano anomalie.

Niente ghiera girevole come i suoi predecessori, ma è presente una novità assoluta: Galaxy Watch Active funzionerà tramite l’interfaccia utente One UI.

Venendo all’offerta proposta da Amazon, in questo momento questo smartwatch costa 189,90 euro anzichè 229,90 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Samsung Galaxy Watch Active 2 al prezzo scontato di 189,90 euro.