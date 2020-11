Offerte Amazon, ecco il robot aspirapolvere Deebot Ozmo 950

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo il robot aspirapolvere Deebot Ozmo 950. Si tratta di un dispositivo davvero notevole, sia per le sue caratteristiche tecniche che a livello di funzionalità.

Dispone di tre modalità di aspirazione: è possibile regolare la potenza di aspirazione a seconda del tipo di sporco depositato sul pavimento. Grazie alla tecnologia di lavaggio Ozmo, il robot aspira e pulisce nello stesso momento, e tramite la navigazione laser smart 3.0 programma la pulizia in maniera più efficiente.

Inoltre, grazie alla sua altezza di soli 90 mm, Deebot Ozmo 950 riesce a passare agilmente sotto i mobili, cassepanche, letti e altre zone non facilmente raggiungibili. E’ anche un apparecchio molto silenzioso: mentre pulisce, non disturba.

Nota da menzionare: riconosce i tappeti, nel senso che aumenta la sua potenza di aspirazione mentre li pulisce e li evita quando si trova in modalità lavaggio.

Per quanto concerne il prezzo, in questo momento è venduto su Amazon a 399 euro anzichè 499 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! La promozione in questione concluderà alle 23:59 di oggi, quindi non c’è da tergiversare!

Ecco il link per acquistare Deebot Ozmo 950 al prezzo scontato di 399 euro.