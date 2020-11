Huawei Watch GT 2 Pro ancora tra le offerte Amazon del giorno

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Huawei Watch GT 2 Pro a cui è stato ulterioremente ribassato il prezzo rispetto a qualche giorno fa.

Si tratta di uno smartwatch costruito con un design molto elegante ma al tempo stesso sportivo. A livello di caratteristiche tecniche, questo dispositivo è contraddistinto da un hardware molto completo e avanzato.

A livello di specifiche, si presenta con una cassa circolare caratterizzata da un display AMOLED HD da 1,39″ con diversi sensori sul retro. C’è il sensore del battito cardiaco e anche quello per la misurazione intelligente dei livelli di SpO2.

A livello di autonomia, il dispositivo in questione arriva fino a 2 settimane. Presenti inoltre GPS, impermeabilità e tantissime altre modalità smart per il fitness.

Per quanto concerne il prezzo, Huawei Watch GT 2 Pro è venduto in questo momento a 245 euro anzichè 299,90 euro. Un bel risparmio, considerando che una settimana fa costava 260 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Huawei Watch GT 2 Pro al prezzo scontato di 245 euro.