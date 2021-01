Conoscere le migliori app di calcio è piuttosto importante, ora che la stagione calcistica europea è nel pieno delle attività, ed è sicuro che la maggior parte dei tifosi sarà ansiosa di seguire ancora una volta le proprie squadre preferite, siano esse italiane, inglesi, tedesche, francesi o di qualsiasi altro campionato in Europa.

Un tempo ci si affidava alla cara vecchia radio: oggi però lo smartphone è definibile a dir poco come un secondo schermo da affiancare alla TV, per la maggior parte dei tifosi. Al giorno d’oggi è possibile controllare il punteggio di tutte le altre partite in tempo reale, seguire gol, marcatori, cartellini e tutto quello che può essere utile da sapere in materia di calcio.

Ecco quindi le migliori app di calcio, come suggerito dal sito Scommesse24, per poter seguire al meglio il calcio in tempo reale.

OneFootball

Stiamo parlando di una delle app più gettonate in ambito mobile: il team di OneFootball è stato recentemente intervistato dal sito Siliconrepublic.com, circa le sue ambizioni di essere una delle prime app per importanza nel mondo del calcio.

L’app consente di seguire squadre di dozzine di campionati in tutto il mondo, e avvisa immediatamente se succede qualcosa di importante durante una partita o addirittura nel mercato dei trasferimenti. Le news sul proprio club preferito vengono aggregate da vari siti di notizie, in modo da ottenere informazioni importanti su ciò che sta accadendo. Se si è in possesso di un Apple Watch, ora è possibile anche ricevere notifiche attraverso di esso, una funzionalità che molti altri non hanno ancora introdotto.

Forza Football

Forza Football è un’altra fantastica app di calcio, con un sacco di supporto per tantissimi campionati. Presenta oltre 400 campionati in totale, completi di punteggi, aggiornamenti e programmi. Consente di selezionare campionati o squadre preferite, come molte altre applicazioni del settore. L’app include anche sondaggi, formazioni pre-partita e altro ancora. La qualità dell’app in generale è davvero buona, e le informazioni vengono trasmesse molto velocemente. È del tutto gratuita, senza acquisti in-app, nonostante ci siano alcune pubblicità.

FotMob

FotMob è un’altra app di calcio che compete per il primato di migliore applicazione su dispositivi mobile. Copre la maggior parte dei campionati e tutti i grandi tornei. Inoltre, offre copertura sulle informazioni di base come formazioni, statistiche, obiettivi, cartellini, sostituzioni, programmi e altro. L’interfaccia utente è molto pulita e facilmente leggibile, una buona notizia dato che questa app propone molte informazioni.

Di tanto in tanto si può incappare in notifiche push non funzionanti, ma non è nulla di grave e ogni problematica viene comunque risolta presto con aggiornamenti. L’app sembra comunque molto stabile nel complesso. Questa è una delle app di calcio preferite dagli utenti e in generale una delle app più gettonate in assoluto.

SofaScore

SofaScore è un altro must-have per tutti gli appassionati di calcio. Non copre infatti soltanto il calcio, ma anche molti altri sport. L’app vanta risultati in tempo reale e aggiornamenti per il calcio (europeo e non solo), basket, hockey, sport motoristici, baseball e altro ancora.

L’app svolge un ottimo lavoro nella visualizzazione dei contenuti, considerando che ve ne tantissimi da visualizzare. Questa è sicuramente una delle migliori app per gli appassionati di sport in generale e anche di calcio.