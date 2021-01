Offerte Amazon oggi: tablet Teclast in promozione

Tra le offerte Amazon oggi presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo la presenza di Teclast P20HD, ottimo tablet proposto ad un prezzo davvero interessante.

Si tratta di un dispositivo da con display IPS FHD da 10″, processore octa core abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Integra inoltre la tecnologia Bluetooth 5.0 e il modulo 4G LTE.

Niente male inoltre la batteria da 6000 mAh, che garantisce un’autonomia di lunga durata, così come il comparto fotografico caratterizzato da una fotocamera posteriore da 5 MP e una anteriore da 2 MP.

Capitolo prezzo: in questo momento Teclast P20HD è proposto alla cifra di 135,99 euro anzichè 159,99 euro. Un risparmio di più di 20 euro, per un tablet assolutamente di tutto rispetto.

In sintesi, delle occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promozioni in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!