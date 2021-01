Offerte Amazon oggi: smartwatch Honor Magic Watch 2 in promo

Tra le offerte Amazon oggi presenti in questo momento all’interno dell’e-commerce, segnaliamo anche la presenza di Honor Magic Watch 2 a prezzo ribassato.

Si tratta di uno smartwatch con quadrante di 42 mm, caratterizzato da una qualità costruttiva di altissimo livello, perfetto per fare sport. Un dispositivo versatile e accattivante, con un software integrato in grado di tracciare ogni tipologia di allenamento.

Tra le sue funzioni menzioniamo sicuramente il monitoraggio del battito cardiaco e dell’ossigeno nel sangue: potrai tenere così sotto controllo l’affaticamento durante una serie di esercizi diversi, tutti accuratamente tracciabili dallo smartwatch e relativa app.

Honor Magic Watch 2 è certificato IP, è resistente all’acqua e ad immersioni fino a 50 metri di profondità. Risulta perciò perfetto per chi è appassionato di nuoto e per ogni altro sport legato all’immersione.

Capitolo prezzo: in questo momento Honor Magic Watch 2 costa 101 euro anzichè 119,90 euro, praticamente una promozione uguale a quella che era stata messa a disposizione durante il periodo natalizio.

In sintesi, delle occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promozioni in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!