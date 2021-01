Offerte Amazon oggi: tante smart TV Hisense in promozione

Tra le offerte Amazon oggi presenti in questo momento all’interno dell’e-commerce, segnaliamo in particolare tre smart tv di Hisense davvero notevoli.

La prima è un modello da 55″ ULED Ultra HD 4K, dotata di Quantum Dot, tecnologia HDR 10+, Dolby Vision, Dolby Atmos e local dimming. C’è Alexa integrata. In questo momento costa 749 euro.

Il secondo televisore che ti proponiamo è identico al primo, solo che è da 65″. In questo momento viene venduto alla cifra di 899 euro.

Chiudiamo con una smart tv da 70″, ma di livello inferiore rispetto alle precedenti per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche. Infatti è un televisore LED Ultra HD 4K.

In sintesi, delle occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promozioni in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!