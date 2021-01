Offerte Amazon oggi: Redmi Note 9 Pro in promozione

Tra le offerte Amazon oggi presenti in questo momento all’interno dell’e-commerce, segnaliamo in particolare Redmi Note 9 Pro ad un prezzo veramente interessante.

Si tratta di uno smartphone entry-level di fascia economica, ma che garantisce prestazioni di alto livello. In primo luogo, si presenta con un display Dot da 6,67″ in risoluzione FHD+. Per quanto riguarda le prestazioni, monta un processore octa-core Snapdragon 720g abbinato a 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Uno dei suoi punti forti è sicuramente il comparto fotografico, caratterizzato da ben 4 fotocamere posteriori, con sensore principale da 64 MP. Notevole anche la batteria da 5200 mAh, in grado di garantire un’autonomia di lunga durata.

A completare la scheda tecnica, registriamo anche che c’è la tecnologia NFC (ormai indispensabile) e il sistema operativo è il Miui 11. Chiudiamo con il prezzo: solo per poco tempo, Redmi Note 9 Pro è proposto alla cifra di 229,90 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè la promo in questione durerà solo per tre giorni, ma le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!