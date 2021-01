Offerte Amazon oggi: Redmi 9T è già in promozione

Tra le offerte Amazon oggi presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo la presenza del nuovo Redmi 9T di Xiaomi proposto già ad un prezzo in promozione.

Si tratta del nuovo smartphone mid-range della casa cinese, qui proposto nella sua versione da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Davvero interessanti le sue specifiche tecniche: può contare innanzitutto su un display FHD+ DotDisplay da 6,53″ con refresh rate a 90Hz. Per quanto riguarda le prestazioni, monta un processore MediaTek Dimensity 800U.

Ottima anche la tripla fotocamera con sensore principale da 48 MP e la batteria da 5000 mAh, che garantisce un’autonomia di lunga durata. Include il supporto alla tecnologia NFC.

Capitolo prezzo: in questo momento, e solo per 48h, Redmi 9T è proposto alla cifra di 229,90 euro. Di seguito ecco la pagina di Amazon dove poterlo acquistare.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè hai a disposizione solo 48 ore di tempo per poterlo acquistare, ma le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!