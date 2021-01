Offerte Amazon oggi: tante smart TV LG in promozione

Tra le offerte Amazon oggi presenti in questo momento all’interno dell’e-commerce, segnaliamo alcune smart TV di LG proposte in promozione. Vediamole nel dettaglio.

Il primo televisore che il colosso propone è LG NanoCell da 55″: si tratta di una smart TV Ultra HD con processore quad core 4K, filmaker mode, local dimming e AI Thinq. Ora viene venduta al prezzo top di 649,99 euro.

Il secondo è lo stesso televisore che ti abbiamo proposto nelle righe precedenti, ma con display da 65″. Costa esattamente 150 euro in più, ovvero 799,99 euro.

Infine, ecco una smart TV semplicemente favolosa: stiamo parlando di una OLED TV da 65″ Ultra HD. Possiede pixel autoilluminanti, processore gen3 4K con AI, Dolby Atmos/Dolby Vision IQ, filmaker mode e soundbar. In questo momento costa 2299 euro.

In sintesi, delle occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promozioni in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!