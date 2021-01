Antivirus in offerta su Amazon: che occasioni ora!

Oggi segnaliamo alcuni antivirus in offerta su Amazon: in particolare, è il marchio Norton ad essere oggetto di alcune promozioni davvero interessanti con riferimento ai suoi software.

Il primo antivirus che ti segnaliamo è Norton Plus 2021, valido per un anno e per un solo dispositivo. Si occupa della protezione in tempo reale per un PC o Mac contro ransomware, virus, spyware, phishing e altre minacce online.

Inoltre, blocca il traffico non autorizzato che tenta di comunicare con il tuo computer con il nostro Smart Firewall per PC. In questo momento costa 9,99 euro.

L’altro software in promozione è di livello più alto rispetto al primo: è il celebre Norton 360 Deluxe 2021. Si tratta di un antivirus che può essere utilizzato per cinque dispositivi e viene offerto con una licenza di 15 mesi. Dunque, protegge più dispositivi. In questo momento costa 18,99 euro anzichè 59,99 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promozione in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!