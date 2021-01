Offerte Amazon oggi 4 gennaio: tante smart TV

Tra le offerte Amazon oggi lunedì 4 gennaio presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo in particolare tre smart tv Hisense davvero notevoli.

Si tratta di promozioni perfette per chi è alla ricerca di un dispositivo di questo tipo e non è riuscito ad acquistare durante il periodo delle feste o del Black Friday.

Il primo modello che ti proponiamo è il più economico del tris: si tratta di una smart tv ULED Ultra HD 4K da 50″, che integra Dolby Vision HDR, Full Array Local Dimming, Dolby Atmos e Alexa e Quantum Dot. In questo momento costa 599 euro anzichè 799 euro.

Continuiamo con il secondo modello, che è lo stesso di quello precedente, ma arriva a 65″. Costa 999 euro anzichè 1199 euro.

Infine, concludiamo questo tris di smart tv del brand cinese con un modello sempre da 65″ e con caratteristiche simili a quelli visti prima. Costa leggermente di più, visto che viene proposto al prezzo di 1199 euro anzichè 1499 euro.

In sintesi, delle occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promozioni in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!