Just Dance 2021 e Assassin’s Creed Valhalla in offerta su Amazon

Oggi segnaliamo la presenza di Just Dance 2021 e Assassin’s Creed Valhalla in offerta su Amazon. Il colosso di Jeff Bezos propone i due titoli con uno sconto veramente notevole.

Pensate che Gameindustry.biz ha dichiarato che il titolo di Ubisoft è in dirittura d’arrivo per vendere di più di Watch Dogs: Legion. Una vera e propria impresa, che porterà Just Dance 2021 a diventare il secondo gioco più venduto dell’anno per Ubisoft dopo Assassin’s Creed Valhalla.

E sono proprio entrambi i titoli messi in promozione da Amazon, per festeggiare così l’arrivo del nuovo anno. Il primo è venduto esattamente a metà prezzo, ovvero 30,99 euro, mentre il secondo nella sua limited edition a 69,99 euro.

Just Dance 2021 in promo è la versione per Nintendo Switch, mentre Assassin’s Creed Valhalla è per PS4. Di seguito i link per approfittare delle promozioni in corso:

In sintesi, delle occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promozioni in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!