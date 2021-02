Huawei offerte Amazon: tanti tablet in promozione!

La settimana delle offerte Huawei presenti su Amazon non è ancora finita: c’è tempo fino a domenica per acquistare uno dei tanti dispositivi della casa cinese messi in promozione sull’e-commerce.

Tra questi, in questo momento ci sono diversi tablet scontati, come ad esempio Huawei MatePad 10,4″: ancora per i prossimi due giorni è venduto al prezzo di 249,99 euro anzichè 329,90 euro.

Altro modello interessante è Huawei MatePad T10, tablet da 2 GB di RAM e memoria interna da 32 GB e con processore octa-core che garantisce ottime prestazioni. Costa ora 145,99 euro invece di 199,90 euro.

Di livello ovviamente molto più alto è Huawei MatePad Pro, un tablet che può annoverare caratteristiche tecniche eccezionali: processore Kirin 990, RAM da 6 GB e memoria interna da 128 GB e un display fullview davvero notevole. Il prezzo rimane alto, dal momento che costa 490,99 euro, ma il risparmio è interessante, visto che il costo originario è 549 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.