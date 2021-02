Offerte Amazon oggi: tante smart TV Samsung scontate

Tra le offerte Amazon oggi presenti attualmente presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo in particolare alcune smart TV di Samsung proposte ad un prezzo davvero interessante.

Il primo modello che ti invitiamo a valutare è un televisore da 43″ Ultra HD 4K QLED con sistema operativo Tizen. Una smart TV che sa coniugare al meglio l’aspetto estetico con quello delle prestazioni.

Il secondo televisore in offerta è Samsung The Frame da 50″ 4K con display QLED. Più che una smart TV è una vera e propria d’arte.

L’ultimo modello che vogliamo segnalarti è una smart TV QLED Ultra HD 4K da 49″. Il sistema operativo è Tizen.

In sintesi, delle occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promozioni in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!