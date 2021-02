Regali San Valentino Amazon: smartwatch Polar Unite in offerta

Si avvicina il 14 febbraio e quindi forse siete alla ricerca di regali San Valentino Amazon, magari anche in offerta. Oggi vi proponiamo in particolare Polar Unite, uno smartwatch per sport e fitness proposto in promozione all’interno dell’e-commerce.

Si tratta di uno smartwatch leggero (pesa soli 34 gr), impermeabile, con display touch e colore del quadrante personalizzabile. Integra una rlevazione avanzata della frequenza cardiaca dal polso, connettività con GPS dello smartphone e ha una durata fino a 50 ore in modalità allenamento.

La tecnologia FitSpark suggerisce ogni giorno allenamenti personalizzati e guida durante gli esercizi, con la funzione Serene svolgi esercizi di respirazione profonda. Inoltre Polar Unite analizza il sonno.

Nightly Recharge misura l’effettivo recupero durante la notte dallo stress accumulato durante il giorno. In questo momento è venduto al prezzo di 119,90 euro anzichè 140 euro. Un risparmio di 20 euro dunque, che può sicuramente ingolosire.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Polar Unite al prezzo scontato di 119,90 euro.