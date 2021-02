Regali San Valentino Amazon, tanti smartphone Oppo in promo

Sei alla ricerca di regali San Valentino Amazon e vorresti avere una panoramica delle offerte più interessanti presenti in questo momento sul portale e-commerce? Ottimo, sei capitato proprio nel posto giusto al momento giusto!

In questi giorni su Webtrek ti diamo alcuni consigli in vista di domenica 14 febbraio, e oggi ti segnaliamo in particolare alcune promozioni riguardanti gli smartphone Oppo.

Si parte con Oppo A53s, device caratterizzato da un display LCD da 6,53″ con refresh rate da 90Hz. A livello di prestazioni monta un processore octa-core abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria è da 5000 mAh. La fotocamera ha un sensore principale da 13 MP, un obiettivo di profondità da 2 MP e una lente macro da 2 MP. In questo momento costa 144,29 euro anzichè 199,99 euro.

Continuiamo con Oppo A72, dispositivo con display LCD FHD+ da 6,5″, processore Snapdragon abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, batteria da 5000 mAh e quad camera con sensore principale da 48 MP. In questo momento costa 167,99 euro anzichè 279 euro.

Infine, ecco Oppo A73, lo smartphone più performante tra i tre che ti stiamo indicando. Anch’esso ha un display da 6,5″, ma la RAM è da 8 GB e la memoria interna da 128 GB. Il sensore principale è da 16 MP. Ora è in super offerta: costa 254 euro anzichè 299,99 euro.

In sintesi, occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.