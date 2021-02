Offerte Amazon oggi, tante smart TV LG in promo

Tra le offerte Amazon oggi presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo la presenza di diverse smart TV di LG proposte ad un prezzo ribassato davvero notevole.

Il primo modello che ti consigliamo è LG NanoCell da 55″ Ultra HD 4K con cuffie bluetooth wireless tone 5.0 incluse. In questo momento costa 799,99 euro anzichè 948,90 euro.

La seconda smart TV è da 65″ Super Ultra HD, con tecnologia 4K cinema HDR e Triple Tuner. Ora costa 899,99 euro.

Infine, ecco il modello di punta di questo tris di offerte: è un LG OLED con tecnologia Ai ThinQ da 65″, dotato di processore α9 di terza generazione. True Cinema Experience con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e FILMMAKER MODE ti regalano un’esperienza audio video immersiva. Anche in questo caso sono presenti le cuffie bluetooth 5.0 true tone Free N6. In questo momento costa 1899,99 euro.

In sintesi, si tratta di occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promo in oggetto, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.