Offerte Amazon oggi: smartwatch Honor Magic Watch 2 in promo

Tra le offerte Amazon oggi presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo la presenza di uno smartwatch davvero interessante, sia per le sue caratteristiche tecniche che per il prezzo a cui viene proposto.

Stiamo parlando di Honor Magicwatch 2, dispositivo con quadrante da 46 mm caratterizzato da un’ottima qualità costruttiva. Versatile e accattivante, si tratta di un orologio perfetto per fare sport, grazie anche al software integrato in grado di tracciare ogni tipologia di allenamento.

Tra le sue funzioni menzioniamo sicuramente il monitoraggio del battito cardiaco e dell’ossigeno nel sangue: potrai tenere così sotto controllo l’affaticamento durante una serie di esercizi diversi, tutti accuratamente tracciabili dallo smartwatch e relativa app.

Honor Magic Watch 2 è inoltre certificato IP, è resistente all’acqua e ad immersioni fino a 50 metri di profondità. Risulta perciò perfetto per chi è appassionato di nuoto e per ogni altro sport legato all’immersione.

Veniamo ora al prezzo: in questo momento costa 116,36 euro anzichè 199 euro. Un risparmio niente male dunque, che rende ancora più appetibile l’acquisto di questo smartwatch.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Honor Magicwatch 2 al prezzo scontato di 116,36 euro.