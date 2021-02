Sei alla ricerca di una guida che possa indicarti nel dettaglio quali sono i migliori smartphone Xiaomi 2021? Molto bene, l’hai appena trovata! In questo approfondimento andremo ad indicarti quelli che riteniamo essere i dispositivi più interessanti usciti di recente dai laboratori della multinazionale cinese.

Prenditi dunque qualche minuto di tempo libero: siamo sicuri che, una volta terminata la lettura, avrai un quadro più chiaro dei device migliori presenti attualmente sul mercato marcati Xiaomi. Ma bando agli indugi, partiamo!

Migliori smartphone Xiaomi 2021

In questo articolo abbiamo selezionato smartphone Xiaomi di diversa fascia di prezzo: in questo modo avrai una panoramica completa ed esaustiva. Potrai così optare per un modello più economico oppure più costoso, con la qualità che aumenterà di conseguenza. Ecco la nostra lista, buona lettura!

Redmi Note 9 Pro

Il primo modello che vogliamo indicarti è attualmente il miglior smartphone della gamma Redmi, società controllata da Xiaomi. Si tratta di Redmi Note 9 Pro, device con display da 6.67″ full screen, dotato di dettagli veramente fantastici, oltre ad avere la protezione Gorilla Glass 2.0.

A livello di prestazioni, può contare su un processore Snapdragon 720G octa-core abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Affidabilità ed efficienza, quindi niente male. Lato camera, ne troviamo una frontale con sensore principale da 16 MP e una quadrupla fotocamera posteriore da 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP. Scatti di qualità in tutte le condizioni.

Ottima anche la batteria da 5020 mAh con ricarica veloce, che permette un utilizzo fino a 16 ore di autonomia, 147 ore di musica e 13 ore di gioco. In conclusione, smartphone di più che discreto valore ad un prezzo contenuto.

Xiaomi Poco X3 NFC

Il secondo dispositvo che vogliamo consigliarti è Xiaomi Poco X3 NFC, uno dei più interessanti sul mercato per il suo rapporto qualità-prezzo. Sicuramente un best buy. Monta un display IPS da 6,67″ FHD+, che garantisce una buonissima luminosità anche al sole.

A livello di prestazioni, possiede un processore Qualcomm Snapdragon 720g abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Uno dei suoi punti di forza è l’autonomia: la batteria che integra è da 5160 mAh, che permette di disporre di una piena giornata di utilizzo.

Il comparto fotografico ha quattro sensori: il principale Sony da 64 MP, il grandangolare da 13 MP, il macro da 2 MP e il depth da 2 MP. Presente inoltre una fotocamera anteriore da 20 MP.

Xiaomi Mi 10T Pro

Continuiamo con la nostra selezione dei migliori smartphone Xiaomi 2021 con Xiaomi Mi 10T Pro, a nostro giudizio il migliore della fascia media. E’ un dispositivo costruito e assemblato ottimamente, caratterizzato da cornici in materiale metallico e black cover in vetro, disponibile in colorazioni lucide o opache.

Monta un display IPS da 6,67″ con certificazione HDR10 e refresh rate dinamico da 144Hz. Possiede il modulo 5G, oltre al sensore ad infrarossi, doppi speaker stereo e un lettore di impronte posizionato lateralmente posto sotto il tasto di accensione.

Per quanto riguarda le sue prestazioni, può contare su un processore Snapdragon 865 abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La sua batteria è da 5000 mAh e garantisce un’autonomia di ben due giorni di utilizzo con una carica.

Infine, il comparto fotografico: è presente un sensore principale da 108 MP, affiancato da due fotocamere da 13 MP e 5 MP. Dispone anche di uno zoom 2X sul sensore principale. Anche le foto in notturna sono eccezionali.

Xiaomi Mi 10 Pro

Il primo top di gamma di casa Xiaomi: stiamo parlando di Xiaomi Mi 10 Pro, smartphone che possiamo considerare tra i migliori smartphone presenti sul mercato. Tra le sue caratteristiche principali c’è innanzitutto il display da 6,67″ con refresh rate di 90Hz.

Le performance sono di alto livello: infatti monta un processore Snapdragon 865 abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ha una batteria da 4500 mAh e può contare anche sulla ricarica rapida cablata da 50W: autonomia di lunga durata dunque.

Il comparto fotografico è sicuramente uno dei suoi punti forti: merito del potentissimo sensore da 108 MP. Abbiamo inoltre altri tre sensori 12MP + 8MP + 20MP. A livello video c’è il 4K.

Xiaomi MI 11

Ufficiale da pochi giorni anche in Italia, il modello più potente e costoso della casa cinese è Xiaomi Mi 11. Stiamo parlando del modello di punta della casa cinese, e la vera prima grande novità degli smartphone del 2021. Si presenta con un ottimo display da 6,81″ con frequenza di 120Hz e risoluzione quad HD+.

Le sue prestazioni sono di assoluto livello: monta infatti il nuovissimo Snapdragon 888 5G, abbinato a tagli di memoria da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno. La batteria è da 4600 mAh e garantisce un’autonomia di lunga durata.

Altra grande novità è la Miui 12.5 presentata a dicembre, che apporta una riduzione dell’uso del processore fino al 22%. Capitolo fotocamera: la camera posteriore è tripla con il sensore principale da 1/1.33″ e apertura f/1.85 con risoluzione 108 MP, ultragrandangolare da 13 MP, 123° e apertura f/2,4 e il tele-macro da 5 megapixel con apertura f/2,4. La fotocamera frontale è da 20 megapixel con apertura f/2,2 e pixel da 0,8um.

Infine, uno sguardo ai prezzi: Xiaomi Mi 11 costa 799 euro nel suo taglio da 128 GB e 899 euro con quello da 256 GB.

Migliori smartphone Xiaomi 2021: conclusioni

Ora dovresti avere le idee più chiare riguardo i migliori smartphone Xiaomi 2021. Aggiorneremo costantemente questa guida con le ultime uscite della casa cinese, per cui avrai sempre una panoramica aggiornata. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima, a presto!